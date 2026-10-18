Scontro frontale nella notte, un uomo perde la vita

PERIGNANO-PONSACCO – Un impatto violentissimo tra due auto, poi l’arrivo dei soccorritori e una notte segnata dalla tragedia. Un uomo è morto in un grave incidente stradale avvenuto tra sabato 17 e domenica 18 ottobre lungo via Livornese Est, nella zona di confine tra Perignano e Ponsacco.

Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente. La richiesta di soccorso ha fatto intervenire sul posto il personale sanitario e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni successive all’impatto.

Il bilancio, secondo le prime informazioni disponibili, è drammatico: una persona, che sarebbe un uomo, ha perso la vita. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro e gli eventuali ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.