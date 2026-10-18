Scontro tra auto, una si ribalta su un fianco: conducente liberato dai vigili del fuoco

PONTEDERA – Momenti di apprensione questa mattina in via Tosco-Romagnola, dove un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato alle 7, quando due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, che si trovava parcheggiata.

L’urto ha fatto ribaltare su un fianco una delle vetture. Il conducente non era in grado di uscire da solo dall’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa.

La squadra ha raggiunto il veicolo, estratto il guidatore e lo ha affidato al personale sanitario del 118, intervenuto per prestare assistenza. Completate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto.

In via Tosco-Romagnola sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, incaricati dei rilievi e degli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.