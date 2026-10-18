In carcere|
Cronaca/
Sopore dopo aver assunto diversi prodotti, paura per una detenuta al Don Bosco
18 ottobre 2026 | 10:20
Intervento del 118 nell’istituto penitenziario
PISA – Momenti di apprensione nella casa circondariale Don Bosco, dove una detenuta di circa 50 anni ha avuto bisogno di soccorso per un’intossicazione riconducibile a diversi prodotti.
Quando è stata valutata dai sanitari, la donna appariva soporosa, anche se gli agenti sono riusciti a risvegliarla. Un quadro che ha reso necessario l’intervento del personale sanitario.