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Sopore dopo aver assunto diversi prodotti, paura per una detenuta al Don Bosco

18 ottobre 2026 | 10:20
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di Redazione

Redazione

Sopore dopo aver assunto diversi prodotti, paura per una detenuta al Don Bosco

Intervento del 118 nell’istituto penitenziario

PISA – Momenti di apprensione nella casa circondariale Don Bosco, dove una detenuta di circa 50 anni ha avuto bisogno di soccorso per un’intossicazione riconducibile a diversi prodotti.

Quando è stata valutata dai sanitari, la donna appariva soporosa, anche se gli agenti sono riusciti a risvegliarla. Un quadro che ha reso necessario l’intervento del personale sanitario.

 

 