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Cronaca/
Violento impatto a San Giuliano Terme: ferito un ragazzo di 16 anni
18 ottobre 2026 | 10:09
SAN GIULIANO TERME – Un’auto urta una vettura parcheggiata e un adolescente finisce in ospedale con un politrauma. È il bilancio dell’incidente avvenuto a San Giuliano Terme, che ha richiesto il trasferimento di un giovane di 16 anni al pronto soccorso.
Il ragazzo, unico ferito accompagnato in ospedale secondo le prime informazioni, ha riportato traumi in più parti del corpo in seguito all’impatto tra i due veicoli.
Sono ancora da ricostruire le circostanze dell’accaduto e le ragioni per cui l’auto è finita contro il mezzo in sosta.