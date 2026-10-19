Ciclista investita in codice rosso a Cisanello

A Vicopisano
VICOPISANO – Una donna di circa 50 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la Vicarese e via Cesana, nel territorio comunale di Vicopisano. La donna era in bicicletta quando è stata investita.
Sul posto sono intervenute l’ambulanza India Vico e l’automedica di Pontedera. La paziente, a causa dei gravi traumi riportati, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in codice rosso.
La donna ha riportato un politrauma, con trauma cranico commotivo ed emorragia. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia municipale per gli accertamenti del caso.