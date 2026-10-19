Con la droga negli slip, pusher in manette

​PONTEDERA – Un controllo di routine lungo l’asse Cascina-Pontedera si è trasformato nell’arresto di un giovane pusher da parte della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa. In manette è finito un ventisettenne di origini tunisine, sorpreso a spacciare in una zona isolata sotto un cavalcavia.

​Il controllo e l’inseguimento

​Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando gli agenti della Sezione Narcotici hanno notato un’automobile sospetta in transito verso Pontedera. Il veicolo è risultato intestato a un pregiudicato ben noto alle forze dell’ordine, già arrestato dagli stessi poliziotti qualche anno fa per il possesso di oltre un chilogrammo di eroina.

​A un primo sguardo, tuttavia, i poliziotti hanno subito notato che alla guida non c’era il proprietario della vettura, bensì un ragazzo a loro sconosciuto. È scattato immediatamente un servizio di osservazione, pedinamento e controllo per seguire gli spostamenti del veicolo.

​Dopo pochi minuti, l’auto si è diretta verso una zona disabitata e rurale, arrestandosi sotto un cavalcavia nel territorio comunale di Pontedera. Lì gli agenti hanno assistito al classico scambio di droga in tempo reale.

​La perquisizione e l’arresto

​Gli investigatori sono piombati addosso al giovane spiazzando i due. L’acquirente è riuscito a fuggire a gambe levate facendo perdere le proprie tracce, mentre il pusher ventisettenne è stato prontamente bloccato e immobilizzato.

​La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti degli agenti. Nascoste con cura all’interno degli slip, il giovane custodiva sei dosi di sostanze stupefacenti: cinque di cocaina e una di eroina, dal peso di circa mezzo grammo ciascuna. Nelle sue tasche è stata inoltre rinvenuta un’ingente somma di denaro contante, ritenuta il provento diretto dell’attività di spaccio.