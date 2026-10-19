L’auto si cappotta, ferita una ragazza di 21 anni

MONTESCUDAIO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, a Montescudaio, dove un’auto si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Cecina, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina e i vigili del fuoco.

A bordo del veicolo si trovava una ragazza di 21 anni, soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina. La giovane ha riportato un politrauma, ma al momento dei soccorsi era cosciente.