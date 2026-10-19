Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail sulla Fi-Pi-Li

CASCINA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Intorno alle 17, un automobilista ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guardrail nella corsia di decelerazione dello svincolo di Cascina.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.