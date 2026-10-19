Rave party nel bosco, circa 2mila persone: area interdetta e controlli

SANTA LUCE — Musica nel bosco, auto in arrivo da diverse direzioni e un raduno che ha richiamato circa duemila persone. È la situazione che si è creata dalla notte tra sabato e domenica in località Poggio al Pruno, nel territorio comunale di Santa Luce, dove è in corso un rave party non autorizzato.

A far scattare l’allarme sarebbero state le segnalazioni di alcuni residenti, che hanno avvertito la musica ad alto volume provenire dall’area boschiva, nei pressi della decima pala del parco eolico.

Fin dalle prime ore della notte, forze dell’ordine e amministrazione comunale sono impegnate nella gestione dell’emergenza. L’accesso alla zona è stato interdetto e sono in corso le operazioni per controllare i flussi di veicoli, bloccare nuovi arrivi e far tornare indietro le auto dirette al raduno. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e le Misericordie.

La sindaca Giamila Carli sta seguendo direttamente la situazione, affiancata dagli operai comunali e dal personale forestale, impegnati nelle attività legate alla viabilità e alla sicurezza.