Maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 106 mila prodotti insicuri ritirati dal mercato

PISA – I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 106 mila prodotti tra articoli di bigiotteria e dispositivi elettronici risultati privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Il valore complessivo della merce, qualora fosse stata commercializzata, avrebbe superato i 250 mila euro.

Nel primo intervento, eseguito presso un esercizio commerciale del centro cittadino specializzato nella vendita di souvenir, sono stati sequestrati 87.878 articoli di bigiotteria, tra collane, bracciali e orecchini, risultati privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo per informare correttamente gli acquirenti sulle caratteristiche e sulla provenienza dei prodotti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione di 1.032 euro e la conseguente segnalazione alla Camera di Commercio.

Il secondo controllo ha interessato un’attività commerciale situata nelle vicinanze della stazione ferroviaria e dedita alla vendita di prodotti elettronici. All’interno dei locali sono stati rinvenuti e sequestrati 18.236 articoli, tra luci LED, lampade a batteria, pile e auricolari Bluetooth, risultati privi dei prescritti requisiti di sicurezza e potenzialmente pericolosi per i consumatori. Alcuni auricolari recavano inoltre segni distintivi riconducibili a un noto marchio internazionale.

Per il titolare dell’esercizio è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.