Pitbull trasformati in cani da combattimento, 24 sequestri: nell’inchiesta anche Pisa

PISA – Allenamenti estenuanti, sostanze dopanti e strutture predisposte per gli scontri. È lo scenario ricostruito dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine su un presunto circuito di combattimenti clandestini tra cani, che ha portato al sequestro di 24 pitbull e al coinvolgimento di dodici persone. Tra i territori interessati dagli accertamenti figura anche la provincia di Pisa.

L’inchiesta, avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Parma e dal Reparto operativo Cites-Soarda, ha interessato diverse aree del Paese, comprese le province di Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti, con collegamenti anche in Serbia.

Al centro degli accertamenti, un sistema che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe destinato gli animali ai combattimenti fin dalle prime fasi della loro vita, sottoponendoli a specifici programmi di preparazione fisica e a trattamenti dopanti.

Attrezzature per gli allenamenti e farmaci steroidei

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati tapis roulant, catene particolarmente pesanti e collari provvisti di tasche per inserire pesi, strumenti che sarebbero stati utilizzati per allenare intensivamente i cani.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato farmaci steroidei, insieme a calendari e agende che avrebbero documentato la programmazione delle somministrazioni. Tra il materiale rinvenuto figura anche un ring realizzato con assi di legno e rivestimento sintetico, individuato a Tizzano, nel Parmense, e ritenuto destinato agli scontri tra animali.

Un quadro che, se confermato dagli ulteriori accertamenti, delineerebbe una preparazione sistematica dei pitbull per renderli adatti alle competizioni illegali.

I collegamenti con la Serbia e il valore dei cani

Un altro filone dell’indagine riguarda la provenienza degli animali. L’esame dei passaporti avrebbe fatto emergere importazioni illegali di pitbull da allevamenti in Serbia, con il possibile coinvolgimento di persone operanti nella rete di allevamento, trasporto e addestramento.

Secondo la ricostruzione investigativa, i combattimenti sarebbero stati anche filmati e i video diffusi online per accrescere il valore commerciale degli esemplari destinati agli scontri.

Alle operazioni hanno partecipato diversi reparti specializzati dell’Arma, tra cui i Nipaaf di Pisa, Bergamo, Pavia, Grosseto e Rieti, il Centro anticrimine Natura di Catania e il Nucleo Cites di Venezia, con il supporto dei comandi provinciali competenti.

Le ipotesi di reato comprendono, a vario titolo, il maltrattamento di animali, l’organizzazione di combattimenti non autorizzati e l’addestramento finalizzato alla partecipazione dei cani agli scontri.