Rave abusivo nel Pisano, 800 identificati e impianto sequestrato: si valuta la denuncia

La festa era iniziata nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, richiamando circa mille persone arrivate con approssimativamente 300 veicoli. Il raduno si svolgeva all’interno di un’area privata situata in un parco eolico, in una zona caratterizzata da terreni impervi e difficili da raggiungere.

La situazione ha richiesto un dispositivo di sicurezza articolato, con l’impiego di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il primo intervento è stato finalizzato a bloccare le principali direttrici di accesso e impedire che altri veicoli raggiungessero il luogo della festa. In quella fase, un centinaio di persone è stato allontanato.

Accessi difficili e strade bloccate dai veicoli

Le operazioni sono state rese particolarmente complesse dalla conformazione del territorio. I mezzi arrivati per primi erano stati sistemati in modo da ostacolare il passaggio, riducendo ulteriormente le possibilità di intervento.

Per garantire assistenza al personale impegnato sul posto, su indicazione della riunione tecnica di coordinamento in Prefettura è stato predisposto un punto avanzato in piazza del Municipio a Santa Luce. A supporto delle attività di polizia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile e il personale del pronto soccorso.

I presidi lungo le principali strade di accesso sono rimasti attivi per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di identificare i partecipanti e gestire in sicurezza l’allontanamento dalla zona.

Sequestrate le attrezzature, accertamenti in corso

La svolta è arrivata nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, quando il Reparto Mobile ha interrotto la manifestazione. Le operazioni sono proseguite fino alle 19 circa, quando si è concluso il deflusso dei partecipanti.

Il bilancio comunicato dalla Questura comprende l’identificazione di circa 800 persone e il sequestro del materiale tecnologico utilizzato per diffondere la musica.

Sul fronte giudiziario, non è stato ancora comunicato un numero di persone denunciate. La Questura ha fatto sapere che l’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata e che è in corso la predisposizione dell’informativa di reato.

Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori provvedimenti di competenza del questore.