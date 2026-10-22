Carambola nella notte, tre auto coinvolte

A Bientina
BIENTINA – Tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 21 ottobre, intorno alle 22, lungo la Strada Provinciale 25, nel territorio comunale di Bientina.
Per cause ancora in corso di accertamento, le tre autovetture si sono scontrate. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.
Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause.