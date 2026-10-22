Nella notte|
Cronaca/
Infarto al palazzetto dello sport, 56enne trasferito d’urgenza in Emodinamica
22 ottobre 2026 | 09:30
A Fornacette
FORNACETTE – Momenti di apprensione nella serata di mercoledì 21 ottobre al palazzetto dello sport di Fornacette, nel comune di Calcinaia, dove un uomo di 56 anni è stato colpito da un infarto.
L’allarme è scattato alle 22.32, con l’attivazione dei soccorsi per un’emergenza cardiocircolatoria all’interno dell’impianto sportivo.
L’uomo è stato preso in carico dall’equipaggio della Mike di Vicopisano e trasportato direttamente all’ospedale di Cisanello, a Pisa, con accesso all’Emodinamica, il servizio specializzato nel trattamento delle emergenze coronariche.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del paziente.