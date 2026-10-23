Rimuove le placche, ma la vigilanza lo incastra. Preso dai Carabinieri

CASCINA – Pensava che rimuovere i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento bastasse per passare inosservato e guadagnare l’uscita senza pagare. Il piano di un cittadino straniero di 37 anni si è però infranto a pochi metri dal traguardo, bloccato dalla prontezza del personale di vigilanza e dall’immediato intervento dei Carabinieri.

​L’episodio si è consumato nella serata di ieri all’interno di un noto centro commerciale della zona. L’uomo, aggirandosi tra le corsie, aveva adocchiato tre vestiti per un valore complessivo di 56 euro. Dopo aver forzato e staccato le placche di sicurezza, li ha nascosti superando la barriera delle casse senza tirare fuori un centesimo.

​La mossa non è sfuggita all’addetto alla sicurezza interna, che ha subito allertato il 112 NUE e sbarrato la strada al malintenzionato. Nel giro di pochi minuti, i Carabinieri della Stazione di Cascina sono giunti sul posto. I militari hanno accertato la dinamica dei fatti, recuperato l’intera refurtiva e provveduto a restituirla immediatamente al responsabile del punto vendita.