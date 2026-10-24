In manette|
Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge a tutta velocità: arrestato
A Ponsacco
PONSACCO – Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di seminare la pattuglia con una fuga a velocità sostenuta tra le vie cittadine, creando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica. La corsa è terminata in piazza della Mostra, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto e ad arrestare il conducente, un cittadino straniero di 27 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
L’episodio è avvenuto intorno alle 5 di venerdì 23 ottobre, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Stazione di Ponsacco per garantire la sicurezza dei cittadini e verificare il rispetto delle norme del Codice della strada.
Alla vista della pattuglia, il conducente non avrebbe ottemperato all’ordine di fermarsi, dando inizio a una fuga a velocità sostenuta. I militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il veicolo in sicurezza nella stessa piazza.
Una volta fermato, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La successiva perquisizione ha inoltre permesso di trovare un taglierino lungo complessivamente 23 centimetri, con una lama di 10 centimetri, che è stato sequestrato penalmente.
I Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro amministrativo dell’autovettura, affidata successivamente a una depositeria autorizzata.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, il ventisettenne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa dell’udienza per direttissima, celebrata nella mattinata dello stesso giorno.
Il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura cautelare.