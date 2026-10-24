Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge a tutta velocità: arrestato 

PONSACCO – Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di seminare la pattuglia con una fuga a velocità sostenuta tra le vie cittadine, creando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica. La corsa è terminata in piazza della Mostra, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto e ad arrestare il conducente, un cittadino straniero di 27 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.