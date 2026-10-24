Notte di paura sulle strade della Valdera: due uomini coinvolti in un incidente

PECCIOLI – Un uomo in ospedale e un secondo che ha scelto di non farsi accompagnare al pronto soccorso. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto venerdì 23 ottobre, poco prima della mezzanotte, in via del Molino, a Peccioli.

L’intervento dei mezzi di emergenza è scattato alle 23.43. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 50 e 52 anni. Dopo le prime valutazioni, uno dei due è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Lotti di Pontedera, mentre l’altro ha rifiutato il trasferimento.

Per gestire l’emergenza sono intervenuti l’automedica di Pontedera, un’ambulanza con infermiere a bordo proveniente da Peccioli e un mezzo della Misericordia di Forcoli. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.