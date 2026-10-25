Strade di sangue|
Malore nell’area di sosta sull’A12, muore una donna di Cascina
La tragedia in autostrada
SARZANA – Era in viaggio verso Genova insieme ad alcuni amici quando si è sentita male. Per Elisa Giachetti, una donna di 42 anni, residente a Cascina, in provincia di Pisa, la mattinata di ieri sabato 24 ottobre si è trasformata in tragedia. La donna è morta nell’area di sosta Magra Est, lungo l’autostrada A12, nel territorio spezzino.
L’allarme è scattato intorno alle 9, quando la quarantaduenne ha accusato un improvviso malore. Chi era con lei ha chiesto immediatamente aiuto e sono iniziate le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvarle la vita.
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Per la donna non c’è stato nulla da fare.
Nell’area di sosta sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. La notizia della morte ha raggiunto la provincia di Pisa, dove la vittima viveva.