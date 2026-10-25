Malore nell’area di sosta sull’A12, muore una donna di Cascina

SARZANA – Era in viaggio verso Genova insieme ad alcuni amici quando si è sentita male. Per Elisa Giachetti, una donna di 42 anni, residente a Cascina, in provincia di Pisa, la mattinata di ieri sabato 24 ottobre si è trasformata in tragedia. La donna è morta nell’area di sosta Magra Est, lungo l’autostrada A12, nel territorio spezzino.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando la quarantaduenne ha accusato un improvviso malore. Chi era con lei ha chiesto immediatamente aiuto e sono iniziate le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvarle la vita.