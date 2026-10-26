Fatture false nel distretto del cuoio, sequestro da 3,8 milioni: nel mirino una società e il legale rappresentante

Un sequestro preventivo da 3,8 milioni di euro, con quote societarie e disponibilità finanziarie tra i beni interessati dal provvedimento. È il risultato di un’indagine della Guardia di finanza di Pisa su una presunta frode fiscale che avrebbe coinvolto una società di capitali del distretto conciario e il suo rappresentante legale.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura della Repubblica, ed è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale. Il sequestro è finalizzato a recuperare il valore che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe derivato dai reati fiscali contestati.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un sistema basato sull’emissione e sull’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il meccanismo avrebbe consentito sia alla società indagata sia ad altre imprese collegate di ridurre il carico fiscale, attraverso costi fittizi e documenti contabili privi di una reale corrispondenza commerciale.

Gli accertamenti condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pisa avrebbero individuato nella società un ruolo di intermediazione all’interno di una filiera commerciale del settore conciario. Una posizione che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata utilizzata per agevolare l’evasione fiscale anche da parte di altri imprenditori strettamente legati all’attività.

L’ammontare complessivo delle operazioni contestate raggiungerebbe i 20,6 milioni di euro, suddivisi tra costi che sarebbero stati indebitamente dedotti e fatture emesse per consentire ad altri soggetti di gonfiare artificiosamente le proprie spese. Per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, il mancato versamento di imposte sui redditi e Iva sarebbe quantificato in 3,8 milioni di euro.

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano partecipazioni societarie e un conto corrente con una disponibilità di circa 700mila euro.