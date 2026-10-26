Minacce e spintoni ai carabinieri in un bar: arrestato un 47enne

VOLTERRA – Avrebbe iniziato a infastidire gli altri clienti di un bar, per poi passare alle minacce e agli spintoni contro i carabinieri intervenuti per riportare la situazione alla normalità. Un uomo di 47 anni, domiciliato a Volterra, è stato arrestato con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio risale al pomeriggio del 23 ottobre, quando al Numero unico di emergenza 112 è arrivata una segnalazione relativa a un avventore molesto in un locale di via San Lino.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Volterra. I militari hanno individuato il quarantasettenne, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, riconducibile all’eccessivo consumo di alcolici.

Alla richiesta di sottoporsi ai controlli, l’uomo avrebbe reagito con ostilità, rivolgendosi ai carabinieri con frasi minacciose e offensive. La situazione si è ulteriormente aggravata quando avrebbe cercato di impedire la propria identificazione, spingendo i militari.

I carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa, in attesa dell’udienza per direttissima. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari.