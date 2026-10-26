Il dramma|
Cronaca/
Recuperato in mare il corpo di un uomo di 37 anni
26 ottobre 2026 | 16:41
A marina di Pisa
MARINA DI PISA – Drammatico recupero in mare da parte della Capitaneria di porto, intervenuta per recuperare il corpo senza vita di un uomo di 37 anni..
La vittima è stata recuperata in mare a Marina di Pisa. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso né sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo.
Saranno gli eventuali accertamenti delle autorità competenti a chiarire la dinamica dell’accaduto.