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Recuperato in mare il corpo di un uomo di 37 anni

26 ottobre 2026 | 16:41
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di Redazione

Redazione

Recuperato in mare il corpo di un uomo di 37 anni

A marina di Pisa

MARINA DI PISA – Drammatico recupero in mare da parte della Capitaneria di porto, intervenuta per recuperare il corpo senza vita di un uomo di 37 anni..

La vittima è stata recuperata in mare a Marina di Pisa. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso né sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo.

Saranno gli eventuali accertamenti delle autorità competenti a chiarire la dinamica dell’accaduto.