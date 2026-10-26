Tensione al supermercato: i carabinieri usano lo spray al peperoncino e arrestano un 36enne

PISA – Momenti di tensione in un supermercato cittadino, dove l’intervento dei carabinieri per la presenza di un uomo che infastidiva i clienti è sfociato in un arresto. Un cittadino straniero di 36 anni è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 23 ottobre. La richiesta di intervento è arrivata al Numero unico di emergenza 112, che ha attivato la Sezione radiomobile dei carabinieri di Pisa.

Quando i militari hanno raggiunto il supermercato e hanno avviato le procedure per identificare l’uomo, la situazione si è fatta più difficile. Il trentaseienne avrebbe manifestato una forte agitazione, assumendo comportamenti aggressivi nei confronti dei carabinieri.

Per contenerlo e tutelare l’incolumità delle persone presenti nell’esercizio commerciale, i militari hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione. L’intervento ha permesso di procedere all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa, l’uomo è stato accompagnato nella camera di sicurezza del Comando in attesa del giudizio direttissimo, celebrato la mattina successiva.