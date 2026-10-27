Paura|
Cronaca/
Due auto si scontrano, una si ribalta sulla carreggiata
27 ottobre 2026 | 08:09
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO TERME – Incidente stradale nella serata di lunedì 26 ottobre in via Giuseppe Viviani, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro e una delle due si è ribaltata sulla sede stradale.
L’allarme è scattato intorno alle 21, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.