Due auto si scontrano, una si ribalta sulla carreggiata

SAN GIULIANO TERME – Incidente stradale nella serata di lunedì 26 ottobre in via Giuseppe Viviani, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro e una delle due si è ribaltata sulla sede stradale.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.