Nube di fumo su Gello, al via le verifiche ambientali: il Comune detta le regole per proteggere la salute

PONTEDERA – La nube sprigionata dall’incendio continua a tenere alta l’attenzione sulla zona industriale di Gello. Ora il fronte è quello dei controlli ambientali e della tutela della popolazione: i tecnici di Asl e Arpat stanno valutando le possibili conseguenze del rogo, mentre il Comune ha disposto precise misure precauzionali per residenti, aziende e attività agricole.

Il provvedimento stabilisce la sospensione delle attività lavorative nelle aziende situate entro 500 metri dall’area interessata. Per chi abita entro un raggio di due chilometri, l’indicazione è di mantenere chiuse porte e finestre, ridurre il più possibile il tempo trascorso all’aperto ed evitare sport e attività fisica intensa fuori casa.

L’ordinanza invita anche a non utilizzare scope o aria compressa per le pulizie esterne, così da evitare di sollevare polveri potenzialmente contaminate. Tavoli, sedie, giochi per bambini e altre superfici esposte devono essere lavati con acqua, preferibilmente aggiungendo detergenti. È inoltre raccomandato di limitare l’uso di ventilatori e condizionatori che prelevano aria dall’esterno.

Ortaggi, frutta e superfici esposte: le raccomandazioni

Tra le prescrizioni alimentari figura il divieto precauzionale di consumare gli ortaggi coltivati all’aperto nella zona interessata, soprattutto quelli a foglia larga, fino a nuove indicazioni. Frutta e verdura devono essere lavate accuratamente prima del consumo. Anche gli alimenti conservati all’esterno vanno protetti.

Attenzione anche agli animali domestici e da cortile, da tenere possibilmente al chiuso. Acqua e mangimi devono essere riparati da polveri e possibili ricadute, mentre i foraggi rimasti esposti durante l’evento non devono essere utilizzati temporaneamente.

Le stesse cautele coinvolgono le aziende agricole e gli operatori del settore alimentare nelle aree potenzialmente interessate: materie prime, alimenti e mangimi devono essere protetti dall’ambiente esterno; vanno evitate le lavorazioni all’aperto e adottate misure per impedire contaminazioni di superfici, attrezzature e materiali.

La valutazione affidata agli enti tecnici

Le verifiche sono state inserite nel coordinamento dell’emergenza seguito dalla Prefettura di Pisa. L’obiettivo è raccogliere gli elementi necessari per comprendere l’eventuale impatto ambientale della combustione e valutare l’evoluzione della situazione.