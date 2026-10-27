a montecalvoli|
Schianti lungo la strada, residenti in allerta
Sono preoccupati da qualche tempi i residenti di via Torrigiana, strada storica del centro di Montecalvoli, ai confini del borgo, appena sopra il parcheggio di servizio alla frazione. A dare pensiero la comparsa di alcune fratture nell’asfalto sulla linea dell’affaccio a valle. “E’ da un po’ che le teniamo d’occhio e meno di un anno fa molti di noi sono sicuri che non ci fossero – racconta una residente. – La lesione si è comparsa passo passo soprattutto di fronte ai numeri civici dall’1 al 7. Negli ultimi due mesi è diventata sempre più evidente. La dilatazione della crepa desta forte preoccupazione per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché alla stabilità e tenuta dell’infrastruttura stradale”.
Preoccupazione legittima, soprattutto in un punto del paese certo non nuovo ad episodi franosi importanti: nei primi anni 2000, infatti, in occasione della costruzione del parcheggio sottostante, cui si accede da via Porticciola, il cantiere venne preso di sorpresa proprio da un grosso smottamento che costrinse ad ampliare il progetto. Con la realizzazione dei posteggi, vennero effettuate all’epoca alcune opere di consolidamento, con la realizzazione di un muraglione che ancora oggi tiene su il versante. Oggi, lungo il marciapiede che costeggia il parapetto, compare questa crepa, ad oggi lunga circa una ventina di metri.
“Sta mostrando un progressivo ed evidente peggioramento, estendendosi sia in lunghezza che in larghezza – giurano i residenti. – Abbiamo quindi fatto una segnalazione anche all’amministrazione, perché è necessaria un’analisi puntuale di quello che sta succedendo, da parte dei tecnici del comune o di personale specializzato. Pure nel caso non si tratti di qualcosa di cui preoccuparsi, ci piacerebbe sentirlo dire da qualcuno esperto. Può essere comunque necessario suturare questi schianti a terra, coprirli in qualche modo o riasfaltare, per impedire l’ingresso dell’acqua”.