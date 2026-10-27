Schianti lungo la strada, residenti in allerta

Sono preoccupati da qualche tempi i residenti di via Torrigiana, strada storica del centro di Montecalvoli, ai confini del borgo, appena sopra il parcheggio di servizio alla frazione. A dare pensiero la comparsa di alcune fratture nell’asfalto sulla linea dell’affaccio a valle. “E’ da un po’ che le teniamo d’occhio e meno di un anno fa molti di noi sono sicuri che non ci fossero – racconta una residente. – La lesione si è comparsa passo passo soprattutto di fronte ai numeri civici dall’1 al 7. Negli ultimi due mesi è diventata sempre più evidente. La dilatazione della crepa desta forte preoccupazione per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché alla stabilità e tenuta dell’infrastruttura stradale”.