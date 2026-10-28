Le verifiche|
Incendio di materiale ferroso: i vigili del fuoco al lavoro da lunedì sera, in azione anche i droni
A Gello
GELLO – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato materiale ferroso e per il quale i vigili del fuoco sono impegnati dalle 21 di lunedì 26 ottobre.
Sul posto stanno operando uomini e mezzi del Comando dei vigili del fuoco di Pisa, affiancati dal personale interno dell’azienda.
Per monitorare il rogo dall’alto sono stati attivati anche i droni del nucleo SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). Le immagini aeree permettono di seguire in tempo reale l’evoluzione dell’incendio e di individuare le zone sulle quali concentrare gli interventi.
Le riprese consentono infatti alle squadre di terra di indirizzare con maggiore precisione le lance antincendio, rendendo più efficaci le operazioni di spegnimento.
L’intervento prosegue per fronteggiare l’incendio e monitorarne l’evoluzione.