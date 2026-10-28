Perseguita l’ex moglie dopo il carcere: arrestato un 45enne, era già stato condannato per averla accoltellata

PISA – Telefonate continue, pedinamenti, insulti e minacce. Un’escalation di comportamenti persecutori che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe andata avanti per circa due anni, fino all’intervento della Polizia di Stato e all’arresto di un uomo di 45 anni, di origini tunisine, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking nei confronti dell’ex moglie.

L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato individuato sabato mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pisa in un rifugio di fortuna nella zona rurale di via di Gello. A suo carico il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La richiesta di aiuto dopo l’ennesimo episodio

La vicenda è emersa con particolare chiarezza lo scorso 9 ottobre, quando il quarantacinquenne si è presentato improvvisamente a casa della ex compagna, madre di sua figlia. La donna, spaventata dalla situazione, ha chiesto aiuto chiamando il 112.

Gli agenti intervenuti hanno raccolto il suo racconto, dal quale sarebbe emerso un quadro di vessazioni e molestie che, secondo le indagini, sarebbe iniziato dopo la scarcerazione dell’uomo nel 2024. Telefonate insistenti, pedinamenti, pesanti ingiurie e minacce avrebbero scandito la quotidianità della vittima, che avrebbe trovato il coraggio di confidarsi con la Polizia soltanto in quell’occasione, dopo un lungo periodo di paura e soggezione.

Nel 2017 l’aggressione con un trincetto

A rendere ancora più preoccupante il quadro è il precedente che riguarda proprio la stessa donna. Nel 2017, infatti, l’uomo l’aveva ferita con un trincetto, condotta per la quale era stato condannato a diversi anni di carcere, insieme ad altre contestazioni.

Un passato che ha contribuito a delineare la gravità della situazione e a rafforzare la necessità di un intervento tempestivo per tutelare la vittima.

Indagine lampo della Squadra Mobile

La Sezione specializzata nel contrasto alla violenza di genere della Squadra Mobile di Pisa, coordinata da un magistrato del gruppo dedicato istituito presso la Procura, ha avviato un’attività investigativa rapida e approfondita.

L’analisi delle conversazioni presenti sul cellulare della donna e la raccolta di numerose testimonianze hanno permesso agli investigatori di ricostruire un quadro indiziario ritenuto grave nei confronti del quarantacinquenne.

Gli elementi raccolti sono stati sottoposti al giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere anche alla luce dei precedenti dell’indagato.

La ricerca nei rifugi di fortuna

Le ricerche per eseguire il provvedimento non sono state semplici. L’uomo era senza fissa dimora e rintracciarlo ha richiesto una conoscenza approfondita del territorio e dei luoghi utilizzati come riparo di fortuna.

Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti infine a individuarlo sabato mattina in un capanno improvvisato nell’area rurale di via di Gello, ponendo così fine alla sua latitanza rispetto al provvedimento cautelare.