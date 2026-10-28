Trovato morto in un corso d’acqua, si ipotizza un malore: la vittima era di Orentano

PONTE A MORIANO – Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, dove un uomo del 1948, residente a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, è stato trovato senza vita in un corso d’acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe trovato nella zona per pescare. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore che potrebbe averne provocato la caduta in acqua, ma le cause della morte sono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Successivamente è arrivata anche la polizia scientifica, incaricata di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.