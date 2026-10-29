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Cronaca/
Finalmente domato il rogo nell’azienda di Gello: 45 vigili del fuoco in campo
29 ottobre 2026 | 16:03
A Pontedera
PONTEDERA – Dopo ore di intenso lavoro, è stato finalmente domato l’incendio divampato nell’azienda di Gello. Un intervento impegnativo che ha visto scendere in campo complessivamente 45 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.
Le squadre hanno lavorato a lungo per riuscire ad avere ragione delle fiamme, in un intervento che ha richiesto un notevole dispiegamento di uomini e mezzi.
Con il rogo finalmente sotto controllo, l’attenzione si è concentrata sulle operazioni necessarie a garantire la sicurezza dell’area interessata dall’incendio.