Stalking e violenze nel Pisano: tre arresti

Arma in azione
SAN MINIATO. La stretta contro la violenza di genere non conosce sosta nel Comprensorio. Tra il 27 e il 28 ottobre scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) hanno messo a segno tre importanti arresti, eseguendo altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria pisana a carico di soggetti resisi protagonisti di pesanti condotte persecutorie e violate prescrizioni.
Le storie dietro i provvedimenti
- Il caso di Castelfranco di Sotto: Nel pomeriggio del 27 ottobre, i militari della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 43 anni. Nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari per atti persecutori iniziati nell’estate del 2025 ai danni dell’ex compagna (pedinamenti, chiamate e messaggi continui), l’uomo ha continuato a violare sistematicamente le prescrizioni. Su segnalazione dell’Arma, la Sezione Penale del Tribunale di Pisa ha disposto per lui il carcere.
- Il provvedimento a Santa Maria a Monte: Sempre il 27 ottobre, un analogo aggravamento è scattato per un 54enne già ai domiciliari a seguito della denuncia presentata nel marzo 2026 dall’ex convivente per reiterate condotte offensive e moleste. Le indagini hanno confermato uno stato di persistente ansia e timore indotto nella vittima; a fronte delle ripetute violazioni documentate dai militari, il Tribunale ha disposto il trasferimento in carcere.
- L’arresto a Peccioli: Nel pomeriggio del 28 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno rintracciato e arrestato un uomo di 54 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Pisa. L’uomo deve scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata commessa nell’aprile del 2021 ai danni dell’allora consorte.
Tutti e tre gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.