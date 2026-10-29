Stalking e violenze nel Pisano: tre arresti

​SAN MINIATO. La stretta contro la violenza di genere non conosce sosta nel Comprensorio. Tra il 27 e il 28 ottobre scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) hanno messo a segno tre importanti arresti, eseguendo altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria pisana a carico di soggetti resisi protagonisti di pesanti condotte persecutorie e violate prescrizioni.