Violenza e follia da stadio: pestaggio e rapina a Tirrenia per una maglia del Livorno

​Una scritta offensiva per una maglia di calcio è bastata a scatenare la furia cieca di un gruppo di giovanissimi. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha denunciato in stato di libertà quattro minori tra i 15 e i 16 anni, ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata e lesioni personali.

​L’agguato al Lunapark: la colpa? Indossare i colori della propria squadra

​I fatti risalgono allo scorso mese di agosto. Teatro della violenza è stato il Lunapark di Tirrenia. La vittima, un minorenne residente a Livorno, è stata avvicinata dal branco con una pretesa surreale quanto intimidatoria: indossare la maglia al contrario. Il motivo? Le scritte impresse sul tessuto, “Livorno è la mia città” e “Appartenenza Labronica”, sono state giudicate “offensive” dai quattro aggressori.

​Di fronte al rifiuto e alle insistenze del giovane, la situazione è rapidamente degenerata in violenza fisica: la maglietta è stata strappata di dosso alla vittima, lasciata ferita mentre il branco si dileguava facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

​Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

​Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volanti, allertati subito dalla giovane vittima, ha permesso di raccogliere descrizioni fondamentali. Gli elementi indiziari raccolti sul campo hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di stringere il cerchio attorno ai quattro giovanissimi indagati.

​L’appello della Polizia: “Denunciate sempre”

​La Polizia di Stato di Pisa ha voluto ribadire con forza l’importanza della collaborazione cittadina e l’urgenza di denunciare qualsiasi episodio di bullismo, prevaricazione o aggressione.