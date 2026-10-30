In migliaia in corteo a Pisa: occupata la Sapienza

Un corto promosso, fra gli altri, anche dall’Unione Sindacale di Base “contro il riarmo ed il carovita”. “Il 10% delle famiglie più ricche è arrivato a detenere più del 60% della ricchezza netta nazionale, mentre il 50% più povero deve accontentarsi del solo 7,2% del totale. L’Italia si sta deindustrializzando: nel solo 2025 hanno chiuso quasi 300mila imprese, mentre quelle che rimangono sono sempre più piccole e fragili. Abbiamo raggiunto la cifra di 5 milioni e 400mila poveri che corrispondono a quasi il 10% della popolazione – scrivono dal sindacato. – Ci sono 3 milioni e 200mila precari e il lavoro sottopagato riguarda ben 2 milioni e mezzo di lavoratori. Dal 2019 al 2025 le retribuzioni medie hanno perso almeno il 10% del potere d’acquisto, cioè i prezzi sono cresciuti molto più dei salari”. “Affittare una casa – insiste – è diventato impossibile con un canone medio mensile di 990 euro e un patrimonio immobiliare pubblico che è ridotto ad appena il 2% di tutti gli immobili del Paese. E anche accendere un mutuo è diventato impossibile per milioni di lavoratori. Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995, cioè con il sistema contributivo, la pensione corrisponde a una vecchiaia di povertà, mentre già oggi 4 milioni e mezzo di pensionati non arriva a 1000 euro al mese”.