la protesta|
In migliaia in corteo a Pisa: occupata la Sapienza
Circa 4mila in piazze e strade di Pisa per lo sciopero indetto dai sindacati di base e la chiamata in corteo degli studenti pisani. Un lungo serpentone colorato che questa mattina ha invaso il lungarno, passando da Corso Italia e arrivando alla piazza della Prefettura. Tutto questo mentre uno spezzone del corteo ad un certo punto si è diretto verso il palazzo della Sapienza, occupato dai manifestanti per tutto il pomeriggio.
Un corto promosso, fra gli altri, anche dall’Unione Sindacale di Base “contro il riarmo ed il carovita”. “Il 10% delle famiglie più ricche è arrivato a detenere più del 60% della ricchezza netta nazionale, mentre il 50% più povero deve accontentarsi del solo 7,2% del totale. L’Italia si sta deindustrializzando: nel solo 2025 hanno chiuso quasi 300mila imprese, mentre quelle che rimangono sono sempre più piccole e fragili. Abbiamo raggiunto la cifra di 5 milioni e 400mila poveri che corrispondono a quasi il 10% della popolazione – scrivono dal sindacato. – Ci sono 3 milioni e 200mila precari e il lavoro sottopagato riguarda ben 2 milioni e mezzo di lavoratori. Dal 2019 al 2025 le retribuzioni medie hanno perso almeno il 10% del potere d’acquisto, cioè i prezzi sono cresciuti molto più dei salari”. “Affittare una casa – insiste – è diventato impossibile con un canone medio mensile di 990 euro e un patrimonio immobiliare pubblico che è ridotto ad appena il 2% di tutti gli immobili del Paese. E anche accendere un mutuo è diventato impossibile per milioni di lavoratori. Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995, cioè con il sistema contributivo, la pensione corrisponde a una vecchiaia di povertà, mentre già oggi 4 milioni e mezzo di pensionati non arriva a 1000 euro al mese”.