In cella|
Rintracciato nella notte e arrestato: deve scontare oltre due anni per una rapina al supermercato
A Pisa
PISA – È stato rintracciato nel cuore della notte, intorno alle 3, in via Maiorca, e arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa. Si tratta di un cittadino straniero di 30 anni, senza fissa dimora, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa.
L’intervento è scattato nella notte di venerdì 30 ottobre, quando i militari hanno individuato l’uomo dando esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria lo scorso 27 ottobre.
All’origine dell’ordine di carcerazione c’è una condanna definitiva per una rapina commessa il 20 agosto 2024 ai danni di un supermercato del territorio pisano.
Per il trentenne si sono dunque aperte le porte del carcere: dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.
Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.