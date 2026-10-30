Scontro tra scooter e camion sulla Provinciale 11, interviene anche il Pegaso

PECCIOLI – Violento scontro ieri sera tra uno scooter e un camion lungo la SP11 della Sughera, nel territorio comunale di Peccioli. L’incidente ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi di soccorso, con l’intervento anche dell’elisoccorso regionale Pegaso 1.

A raggiungere il luogo dell’incidente, per competenza territoriale e vicinanza, sono stati l’automedica del 118 di Empoli e due ambulanze Bravo. Considerata la situazione, è stato attivato anche Pegaso 1, il cui intervento si è aggiunto a quello dei mezzi di soccorso a terra.

Le persone coinvolte nello scontro sono un uomo di 44 anni e una donna di 40. Secondo le prime informazioni disponibili, almeno uno dei due feriti sarebbe stato centralizzato all’ospedale Cisanello di Pisa per le cure e gli accertamenti necessari.