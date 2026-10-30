Sei anni e otto mesi per maltrattamenti e violenza sessuale: in carcere un 57enne

PISA – È stato rintracciato in pieno centro cittadino, mentre chiedeva l’elemosina alle auto in transito, l’uomo di 57 anni arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica.

Il cittadino serbo dovrà scontare una condanna definitiva a sei anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi ai danni dell’ex compagna.

Una vicenda drammatica, emersa attraverso le denunce presentate dalla donna agli uffici della Questura a partire dal 2021. La vittima aveva raccontato di anni segnati da comportamenti vessatori e umilianti, violenze fisiche, offese e minacce, anche alla presenza dei figli.

Le condotte, secondo quanto ricostruito nel procedimento, sarebbero iniziate già nel 2016. In quell’occasione, al culmine di una discussione legata alla dipendenza dal gioco dell’uomo, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente con pugni allo stomaco, fino a perdere il bambino che portava in grembo.

Nel 2022 la donna aveva trovato la forza di raccontare anche un ulteriore aspetto degli abusi subiti: gli episodi di violenza sessuale che si sarebbero aggiunti ai maltrattamenti protratti nel tempo.

Dopo le attività di ricerca, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a individuare il cinquantasettenne nel centro di Pisa, dando esecuzione al provvedimento definitivo.