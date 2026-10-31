Controlli a tappeto dei Carabinieri: tre denunce tra droga, coltelli e rifiuti ai test

PONTEDERA – Controlli straordinari dei Carabinieri contro la criminalità diffusa e per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Il servizio, svolto nella serata di venerdì 30 ottobre dai militari della Compagnia di Pontedera, ha portato alla denuncia di tre persone, alla segnalazione di due soggetti per uso personale di stupefacenti e a diversi sequestri.

Le verifiche hanno interessato le principali arterie di comunicazione e le zone cittadine considerate maggiormente sensibili, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di droga e alla sicurezza stradale.

Due automobilisti sono stati fermati mentre si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli e presentavano evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. Entrambi si sono però rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dalla legge. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente. Uno dei veicoli è stato inoltre affidato a una depositeria giudiziaria.

Durante il controllo di una delle due auto, i militari hanno trovato un giovane passeggero in possesso di una dose di MDMA, pari a 0,27 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla Prefettura di Pisa come assuntore, ai sensi della normativa sugli stupefacenti.

Un terzo automobilista è stato invece denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso ai Carabinieri di trovare due coltelli a serramanico, rispettivamente di 15 e 17,5 centimetri, un taglierino con lama estraibile e circa 1,45 grammi di hashish.

Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente. L’automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca, mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 38 persone identificate e 10 veicoli controllati. Un servizio che rientra nell’attività di presidio del territorio portata avanti dall’Arma per contrastare i fenomeni di illegalità e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.