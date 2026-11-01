Paura|
Cronaca/
Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li vicino all’uscita di Navacchio: nessun ferito
1 novembre 2026 | 20:40
Intervento dei Vigili del Fuoco
PISA – Paura nel tardo pomeriggio sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, dove un’autovettura ha preso fuoco in prossimità dell’uscita di Navacchio.
L’allarme è scattato intorno alle 18.30. Il conducente, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato, è riuscito ad accostare il veicolo al margine della corsia, mettendosi in sicurezza prima che le fiamme si propagassero.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa con due automezzi antincendio. Il personale ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento.
Fortunatamente non si registrano persone ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.