Giro di vite dei Carabinieri tra Pisa, Vecchiano e San Giuliano: 6 denunce, patenti ritirate e tolleranza zero contro alcol e degrado

​PISA — Un fine settimana ad alta tensione sul fronte della sicurezza quello vissuto tra il centro di Pisa, Vecchiano e San Giuliano Terme, dove i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno messo a segno un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, scattata nella notte del 1° novembre scorso grazie all’impiego coordinato della Sezione Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti, ha tracciato un bilancio pesante fatto di denunce, patenti ritirate e sequestri.

​Insulti, resistenza e violazioni nel cuore di Pisa

​Il centro storico pisano è stato teatro di momenti di forte criticità in Corso Italia. Un cittadino straniero, sottoposto a controllo, ha prima inveito contro la pattuglia con frasi ingiuriose per poi passare a un’attiva resistenza fisica durante le operazioni di fotosegnalamento – rese necessarie dalla totale assenza di documenti d’identità. Per lui è scattata la denuncia per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

​Nella stessa cornice operativa, i militari hanno scovato e denunciato un individuo che violava la misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa, mentre un secondo soggetto sprovvisto di documenti è risultato irregolare sul territorio nazionale a seguito degli accertamenti dattiloscopici.

​Tolleranza zero sulla strada: guidatori alticci e patenti stracciate

​Nel mirino delle forze dell’ordine è finita soprattutto la sicurezza stradale, con posti di blocco mirati alla prevenzione e al contrasto della guida sotto l’effetto dell’alcol. Tre conducenti sono stati sorpresi al volante con tassi alcolemici ampiamente oltre i limiti di legge, registrando valori compresi tra 1,05 e 1,66 g/l.

​Per tutti e tre è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, l’immediato ritiro della patente di guida e l’affidamento dei veicoli a persone idonee; nei casi con i valori più elevati si è proceduto anche al sequestro amministrativo del mezzo.

​Il bilancio dell’operazione

​Complessivamente, il blitz dei Carabinieri ha permesso di:

​Identificare 16 persone e controllare 5 autovetture.

​Denunciare 6 persone in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

​Segnalare amministrativamente alla Prefettura un assuntore trovato in possesso di circa sei grammi di hashish, successivamente sequestrati.

​Ritirare 3 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza.