Maxi operazione della Polizia, 644 arresti e 1.695 denunce: sequestrate armi e droga

Un’attività investigativa e di prevenzione su vasta scala, con migliaia di controlli e un bilancio che restituisce le dimensioni del fenomeno. La Polizia di Stato ha concluso una nuova operazione nazionale contro i reati che coinvolgono i giovani, portando all’arresto di 644 persone e alla denuncia di altre 1.695.

L’intervento ha interessato numerose province italiane e ha visto impegnate le 106 Squadre mobili, insieme ai Reparti prevenzione crimine e ad altri uffici della Polizia.

Nel corso delle attività sono stati identificati 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Tra gli arrestati figurano 575 maggiorenni e 69 minorenni, mentre delle persone denunciate 373 non avevano ancora raggiunto la maggiore età.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su diversi fenomeni criminali: aggressioni, rapine, furti, estorsioni, risse, danneggiamenti e tentati omicidi. Particolare attenzione è stata riservata anche allo spaccio di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di armi.

I servizi hanno interessato le aree della movida, i luoghi di aggregazione giovanile, le zone considerate maggiormente esposte a episodi di illegalità e gli ambienti frequentati dai gruppi di strada.

Armi e droga, sequestri ingenti

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e altri 25 oggetti potenzialmente offensivi, tra cui tirapugni, mazze da baseball, cacciaviti e spray al peperoncino.

Recuperati anche 269.863 euro in contanti e numerosi beni di possibile provenienza illecita, tra gioielli, telefoni cellulari, tablet e capi di abbigliamento.

Importante anche il quantitativo di sostanze stupefacenti sottratte al mercato: 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi, oltre a ecstasy, ketamina, anfetamine e altre droghe.

Verifiche anche sui social network

Le indagini si sono sviluppate anche sul fronte digitale. Gli investigatori hanno monitorato 1.115 profili social, alcuni dei quali utilizzati per diffondere immagini di armi e contenuti violenti. Per tre account è stata richiesta la rimozione.

Complessivamente sono state effettuate verifiche anche in 299 abitazioni, 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 attività commerciali, 1.149 locali e luoghi della movida, 177 stazioni ferroviarie e 198 parchi.

Le violazioni amministrative accertate hanno portato a 1.394 sanzioni.