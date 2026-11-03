Eludono le restrizioni e finiscono al Don Bosco 

PONTEDERA – Due uomini sono finiti in carcere nel giro di poche ore dopo altrettanti interventi dei carabinieri della Compagnia di Pontedera. I provvedimenti, eseguiti nella giornata di ieri, hanno riguardato due distinte vicende giudiziarie, entrambe caratterizzate da precedenti violazioni della legge.

Il primo intervento è stato effettuato a Calcinaia, dove i militari della locale Stazione hanno raggiunto un uomo di 42 anni, cittadino straniero, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Firenze, in seguito alla condanna per un furto in abitazione commesso in concorso nel capoluogo toscano nel luglio 2024.

La seconda operazione si è svolta nel primo pomeriggio a Pontedera. Qui i carabinieri hanno eseguito un aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 59 anni, anch’egli di origini straniere. Il Tribunale di Pisa ha disposto la custodia in carcere dopo le ripetute violazioni del divieto di dimora nel territorio comunale al quale era sottoposto.