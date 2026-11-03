Halloween e Ognissanti, stretta dei controlli: forze dell’ordine in campo per garantire la sicurezza

PISA – Massima attenzione sul territorio pisano in occasione delle festività di Halloween e Ognissanti. Con l’aumento delle presenze nelle strade, nei locali e nei luoghi di ritrovo, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine per prevenire situazioni di pericolo, contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.