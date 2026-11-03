In strada|
Halloween e Ognissanti, stretta dei controlli: forze dell’ordine in campo per garantire la sicurezza
A Pisa
PISA – Massima attenzione sul territorio pisano in occasione delle festività di Halloween e Ognissanti. Con l’aumento delle presenze nelle strade, nei locali e nei luoghi di ritrovo, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine per prevenire situazioni di pericolo, contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.
L’attività di vigilanza punta a presidiare le zone maggiormente frequentate, con particolare attenzione agli spazi della movida, alle aree pubbliche e ai luoghi interessati da iniziative ed eventi legati alle festività.
Un dispositivo di controllo pensato anche per prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica e comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone.
L’obiettivo è assicurare che le giornate di Halloween e Ognissanti si svolgano in condizioni di tranquillità, attraverso una presenza capillare e un’attività di prevenzione sul territorio.