Medico arrestato dalla Squadra Mobile per violenza sessuale durante una visita

​I fatti

​La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito l’arresto nei confronti di un medico italiano, in seguito a una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna.

​L’episodio risale al 2021. La vittima si era recata nello studio del professionista lamentando un forte dolore al ventre. Entrata da sola nell’ambulatorio — mentre il padre attendeva all’esterno — il medico ha approfittato dello stato di soggezione e della vulnerabilità della paziente per baciarle il ventre.