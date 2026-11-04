Al Don Bosco|
Medico arrestato dalla Squadra Mobile per violenza sessuale durante una visita
A Pisa
I fatti
La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito l’arresto nei confronti di un medico italiano, in seguito a una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna.
L’episodio risale al 2021. La vittima si era recata nello studio del professionista lamentando un forte dolore al ventre. Entrata da sola nell’ambulatorio — mentre il padre attendeva all’esterno — il medico ha approfittato dello stato di soggezione e della vulnerabilità della paziente per baciarle il ventre.
La denuncia e le indagini
Subito dopo l’accaduto, la giovane è fuggita dall’ambulatorio chiamando il padre a gran voce per raccontargli quanto subito. Successivamente, si è recata presso l’Ufficio Denunce della Questura per denunciare formalmente l’episodio.
La denuncia ha dato il via a una serrata indagine condotta dalla Sezione Specializzata nel contrasto alla Violenza di Genere della Squadra Mobile di Pisa, coordinata da un Magistrato della Procura della Repubblica di Pisa, che ha permesso di ricostruire con precisione l’intera vicenda.
Epilogo
Al termine dell’iter giudiziario e a seguito della condanna definitiva, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.