Un malore improvviso in auto, il cuore si ferma: i presenti lo salvano con il defibrillatore

LAJATICO – Attimi di grande apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, nella zona di La Sterza, nel territorio comunale di Lajatico, dove un uomo di circa 60 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in auto.

L’emergenza è scattata intorno alle 7.55 lungo la strada provinciale 45. L’uomo, già cardiopatico, ha accusato un grave malore che ha richiesto un intervento immediato.

A fare la differenza sono stati i presenti, che non hanno perso tempo e hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. È stato utilizzato anche un defibrillatore: un intervento tempestivo e decisivo, che ha consentito di ottenere la ripresa dell’attività cardiaca.

Nel frattempo è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi di ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i Carabinieri.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è stato affidato alle cure dei sanitari e accompagnato in emodinamica per gli ulteriori trattamenti.