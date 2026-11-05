L'incidente sul lavoro|
Cedimento del tetto durante i lavori, operaio precipita da sei metri: è grave
A Pontedera
PONTEDERA – Stava lavorando sul tetto di uno stabilimento quando, improvvisamente, la struttura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di circa sei metri che ha provocato gravi conseguenze a un uomo di circa 50 anni, rimasto ferito in un incidente sul lavoro.
Nella caduta il lavoratore ha riportato un trauma toracico, lesioni costali e un trauma al rachide. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.
La dinamica dell’infortunio è legata, secondo le prime informazioni, al cedimento strutturale della copertura mentre l’uomo si trovava al lavoro.
Un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati alle attività svolte in quota e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.