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L'incidente sul lavoro

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Cronaca
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Cedimento del tetto durante i lavori, operaio precipita da sei metri: è grave

5 novembre 2026 | 11:13
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di Redazione

Redazione

Cedimento del tetto durante i lavori, operaio precipita da sei metri: è grave

A Pontedera

PONTEDERA – Stava lavorando sul tetto di uno stabilimento quando, improvvisamente, la struttura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di circa sei metri che ha provocato gravi conseguenze a un uomo di circa 50 anni, rimasto ferito in un incidente sul lavoro.

Nella caduta il lavoratore ha riportato un trauma toracico, lesioni costali e un trauma al rachide. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

La dinamica dell’infortunio è legata, secondo le prime informazioni, al cedimento strutturale della copertura mentre l’uomo si trovava al lavoro.

Un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati alle attività svolte in quota e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.