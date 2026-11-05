Centro massaggi trasformato in una casa di prostituzione: scatta il sequestro, indagini su una donna di 58 anni

PISA – Un annuncio sospetto pubblicato sul web, poi gli appostamenti, i pedinamenti e le verifiche degli investigatori. È così che un’attività investigativa della Squadra Mobile di Pisa ha portato al sequestro preventivo di un centro benessere a Cascina, ritenuto dagli inquirenti una vera e propria casa di prostituzione.

Al centro dell’indagine una donna di 58 anni, di origine cinese, titolare dell’attività, che risulta gravemente indiziata di aver organizzato un sistema di prostituzione sfruttando alcune connazionali.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Le indagini sono partite da un annuncio trovato in rete, nel quale si faceva riferimento, in maniera allusiva, a presunte prestazioni sessuali offerte da giovani donne di origine asiatica. Un elemento che ha insospettito gli investigatori, inducendoli ad approfondire la situazione.

Da quel momento sono scattati una serie di accertamenti, con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre al monitoraggio delle piattaforme online attraverso le quali veniva pubblicizzata l’attività. Un lavoro investigativo che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe consentito di confermare la natura illecita di quanto avveniva all’interno del locale.

Decisiva anche la perquisizione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile. All’interno del centro sono stati trovati preservativi, lubrificanti e abiti succinti: elementi che, secondo gli investigatori, costituiscono ulteriori riscontri indiziari alle ipotesi investigative e dimostrerebbero che dietro la facciata di un normale centro massaggi venissero offerte prestazioni sessuali a pagamento.

Al termine delle operazioni è scattato il sequestro preventivo dell’attività, disposto per impedire la prosecuzione di quella che viene ritenuta un’attività illecita.