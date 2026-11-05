Dolore al petto e paura per un uomo di 46 anni: corsa in ospedale in codice rosso

PONTEDERA – Un dolore toracico improvviso, poi l’attivazione dei soccorsi e il trasferimento urgente in ospedale. È quanto accaduto questa mattina, giovedì 5 novembre, a Santa Lucia, nel territorio comunale di Pontedera.

Erano le 8.31 quando è scattata la richiesta di intervento per un uomo di 46 anni che si trovava in via del Popolo e aveva accusato un malore di natura cardiocircolatoria.

La macchina dei soccorsi si è attivata con l’invio di un’ambulanza e di un’automedica. Le condizioni del paziente hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale di Pisa, dove l’uomo è stato indirizzato al reparto di Emodinamica per le cure e gli approfondimenti specialistici.