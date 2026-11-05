La tragedia|
Cronaca/
Donna di 90 anni recuperata senza vita dall’Arno
5 novembre 2026 | 18:35
A Pisa
PISA – Tragedia nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, sul Lungarno Buozzi, nella zona di San Francesco. Il corpo senza vita di una donna di circa 90 anni è stato recuperato nelle acque dell’Arno.
L’allarme è scattato intorno alle 14.59. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il recupero della donna, che purtroppo era già deceduta.
Restano da chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non sono note le cause del decesso né come l’anziana sia finita nel fiume.