Donna di 90 anni recuperata senza vita dall’Arno

PISA – Tragedia nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, sul Lungarno Buozzi, nella zona di San Francesco. Il corpo senza vita di una donna di circa 90 anni è stato recuperato nelle acque dell’Arno.

L’allarme è scattato intorno alle 14.59. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il recupero della donna, che purtroppo era già deceduta.