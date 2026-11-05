Due arresti nel comprensorio del Cuoio: condanne definitive per droga e furto in abitazione

Due persone rintracciate e accompagnate in carcere nel giro di un’ora e mezza. È il bilancio delle due operazioni portate a termine nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato, che hanno eseguito altrettanti ordini di carcerazione per condanne ormai definitive.

Il primo arresto è scattato intorno alle 16.30 a Santa Maria a Monte. I militari della locale Stazione hanno individuato un uomo di 54 anni, cittadino straniero, destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Firenze. Per lui si sono aperte le porte del carcere per una condanna a un anno e sei mesi di reclusione per concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti contestati erano stati commessi nelle province di Firenze, Livorno e Pisa.

Non era ancora terminata la giornata quando i Carabinieri sono entrati nuovamente in azione. Alle 18, a San Miniato, i militari della Stazione cittadina hanno rintracciato un secondo uomo, di 57 anni, anche lui straniero e destinatario di un ordine di carcerazione definitivo.

In questo caso la condanna riguarda un furto in abitazione commesso in concorso nel territorio comunale di Lajatico. Il cinquantasettenne dovrà scontare una pena residua di due anni e otto mesi di reclusione.

Ultimate le formalità di rito, entrambi sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.