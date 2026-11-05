Amici a 4 zampe|
Gatto intrappolato in una cavità con l’acqua, lo salvano i Vigili del Fuoco
A Cascina
CASCINA – Un miagolio proveniente da una cavità con presenza di acqua ha attirato l’attenzione di un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Protagonista della disavventura un piccolo gatto, rimasto intrappolato e impossibilitato a uscire.
L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle 19 di mercoledì 4 novembre in via di Borgo, nella località Pettori, nel territorio comunale di Cascina.
Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il felino e a recuperarlo, liberandolo dal materiale laterizio che gli impediva di risalire dalla cavità.
Il piccolo Felix è stato così tratto in salvo e successivamente riaffidato alla sua legittima proprietaria.
Una disavventura a lieto fine, grazie all’attenzione di un passante e all’intervento dei soccorritori.