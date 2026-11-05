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Gatto intrappolato in una cavità con l’acqua, lo salvano i Vigili del Fuoco

5 novembre 2026 | 08:25
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di Redazione

Redazione

Gatto intrappolato in una cavità con l’acqua, lo salvano i Vigili del Fuoco

A Cascina

 

CASCINA – Un miagolio proveniente da una cavità con presenza di acqua ha attirato l’attenzione di un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Protagonista della disavventura un piccolo gatto, rimasto intrappolato e impossibilitato a uscire.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle 19 di mercoledì 4 novembre in via di Borgo, nella località Pettori, nel territorio comunale di Cascina.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il felino e a recuperarlo, liberandolo dal materiale laterizio che gli impediva di risalire dalla cavità.

Il piccolo Felix è stato così tratto in salvo e successivamente riaffidato alla sua legittima proprietaria.

Una disavventura a lieto fine, grazie all’attenzione di un passante e all’intervento dei soccorritori.