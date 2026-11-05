Occupazione del Cattaneo, danni ingenti alla scuola – FOTO

E’ durata appena un giorno l’occupazione dell’Istituto Cattaneo, che nella giornata di ieri, dalla mattina presto, ha visto alcuni studenti barricarsi dentro la sede centrale e quella distaccata del Conservatorio Santa Chiara. Un solo giorno, che è però bastato per far si che la scuola venisse ridotta molto male. Tanto che nella giornata di oggi l’istituto è stato chiuso più per la conta dei danni che per il prosieguo di una protesta fin dall’inizio dai contorni sfumati, a differenza di quanto negli stessi giorni avviene nel vicino Liceo Marconi, dove fin da subito gli studenti sono andati avanti mantenendo solide relazioni all’esterno con il corpo docente.